Дело не в маскировке: зачем пустынному бархатному муравью белый пух

Дело не в маскировке: зачем пустынному бархатному муравью белый пух

Начнем с того, что бархатный муравей (Dasymutilla gloriosa) — это, на самом деле, разновидность ос, живущих в жаркой и засушливой пустынной местности: на северо-востоке Мексики и юго-западе США. Тела самок бархатного муравья покрыты длинными белыми волосками по всей длине, составляющей около одного сантиметра.

Долгое время считалось, что пух бархатного муравья — это маскировка. Насекомые живут на той же территории, что и трехзубчатая ларрея или креозотовый куст (Larrea tridentata) — вечнозеленый кустарник с небольшими плодами, покрытыми белыми волосками. Человеческий глаз не сразу увидит, где насекомое, а где часть растения. Поэтому ученые решили, что имеют дело с мимикрией — способностью живых организмов копировать внешние признаки друг друга, чтобы обманывать хищников.

Как же в этом случае объяснить темный волосяной покров самцов бархатного муравья? Возможно, дело в способности летать. Самки рождаются бескрылыми, а потому могли компенсировать свою уязвимость обманчивым внешним видом. Но и здесь есть ряд возражений. Люди и другие представители животного царства по?разному видят окружающий мир. То, что кажется нам белым и желтым, врагам бархатного муравья может показаться абсолютно одинаковым.

Еще один аргумент против мимикрии муравьев — это относительно малое число примеров, когда белая окраска служит маскировочным инструментом в местах, где не лежит снег. Главным же доводом ученых из Университета штата Юты, которые решили выяснить, в чем назначение белой окраски бархатного муравья, было то, что креозотовый куст гораздо позже очутился в пустынях Америки, чем похожее на него насекомое. Муравей опередил растительного «близнеца» на миллионы лет.

В исследовании, опубликованном в Biology Letters, ученые предоложили, что белая окраска нужна бархатным муравьям для адаптации к жаркой погоде. Исследователи провели спектрометрический анализ отраженных телом ос и поверхностью плодов тепловых волн. Затем с помощью тепловизионной камеры и других инструментов они измерили внешние и внутренние температуры насекомых и растения и убедились в том, что белая окраска бархатных муравьев помогает им регулировать температуру внутри тела.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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