Крошечный робот научился проползать сквозь кишечник: видео

Ученые создали крошечного, гибкого робота, который проникает через рот прямо в кишечник и исследует его изнутри.

Наверное, многим из нас в жизни приходилось хотя бы раз пройти через мерзкую процедуру гастроскопии, в процессе которой в пищеварительный тракт через рот вводится длинный, холодный шланг. К сожалению, на сегодняшний день это один из самых удобных и надежных способов исследовать внутренности пациента на предмет патологий — но ситуация может кардинально измениться. Команда из Университета Бен-Гуриона в Негеве разработала робота SAW, который сам с удовольствием заползет к вам в рот.

«Наш робот представляет собой двухмерную проекцию вращающейся спирали, что позволяет ему двигаться с помощью непрерывных волнообразных изгибов. Мы можем легко изменять направление движения, просто сменив направление вращения двигателя», — рассказал об изобретении один из ведущих авторов исследования, инженер-механик Дэвид Заррук.

Конечная цель проекта — создать проглатываемого робота, оснащенного камерой. Двигаясь в тонком кишечнике, он стал бы прекрасной альтернативой не только гастро-, но и колоноскопии. В настоящее время с помощью колоноскопа медики могут заглянуть лишь в толстую кишку, но именно тонкая становится проблемной зоной намного чаще.

Сегодня уже существуют альтернативы в виде камер-таблеток, которые просто проплывают весь ЖКТ насквозь. Однако они пассивны, а потому ученые не могут исследовать нужные участки тракта столько, сколько необходимо. К тому же, полное «путешествие» такой камеры занимает от 12 часов и больше, что серьезно тормозит работу. Заррук также отметил, что таблетки часто попросту застревают в кишечнике — а вот робот сможет не только выбраться наружу, но и взять образцы тканей.

Кстати, вдохновила команду дикая природа — механизм движения робота ученые «подсмотрели» у змей. Недавно команда наконец уменьшила робота для подходящих размеров и протестировала его в лабораторных условиях. Если испытания на животных и людях пройдут успешно, ученые рассчитывают наделить его набором инструментов не только для проведения биопсии, но и для прижигания поврежденных тканей — это поможет быстро остановить внутреннее кровотечение.



