NASA назвала дату запуску космічної місії на Марс

За планами, він відбудеться 30 липня.

Аерокосмічне агентство США NASA повідомило, що запуск на Марс космічного корабля із марсоходом Perseverance заплановано на 30 липня. Водночас наголошується, що дата запуску може змінитися.

Фото: mars.nasa.gov

Про це повідомляється на сайті NASA.

Запуск заплановано на 7:50 ранку за місцевим часом (14:50 за Києвом). Підготовка до запуску космічного корабля триває. Наразі команда готується доставити марсохід Perseverance на стартовий майданчик.

У NASA наголошують, що дата запуску може змінитися. На це можуть вплинути різні фактори, зокрема, результати тестування всіх систем корабля чи метеоумови. Однак запустити корабель з марсоходом планують не пізніше 15 серпня.

Раніше повідомлялося, що NASA призупиняє підготовку пілотованої місії на Місяць через коронавірус.

Марсохід Perseverance призначений для астробіологічних досліджень на Марсі, поверхні планети та пошуку доказів життя, а також забору зразків ґрунту для доставки на Землю у межах місії Mars Sample Return.



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