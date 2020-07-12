Коронавирус стал заразнее на 30% - ученые

Коронавирус стал заразнее на 30%: ученые сделали новое ошеломляющее открытие

Коронавирус охватил уже более 12 млн человек во всем мире. Около 80% людей, у которых выявлен COVID-19, переносят вирус либо в легкой форме, либо вовсе бессимптомно. Несмотря на это, ученые провели новое исследование, которое доказало, что коронавирус, спустя четыре месяца от начала эпидемии, стал заразнее.

Отмечается, что теперь каждый инфицированный может заразить еще четырех человек, тогда как в марте медики говорили о вероятности заражения одного-двоих человек. Ученые медицинской школы Гонконга доказали, что самый распространенный на сегодня штамм коронавируса стал заразнее на 31% благодаря генетической мутации. Данных о том, что вирус стал более смертельный, у экспертов нет. Однако, то, что он становится опаснее, сомнений нет.

У пациентов, переболевших коронавирусом, остается все больше осложнений, даже если они перенесли легкую форму болезни. У людей возникают симптомы в виде чрезмерного сгущения крови, нарушается работа печени, почек и даже мозга. Все чаще люди начинаются жаловаться на сильную усталость и сонливость после того, как переболеют СOVID-19 (около 88% пациентов - Ред).

В Китае не скрывают, что Гонконг входит в самую серьезную фазу кризиса здравоохранения. В стране фиксируются вспышки все новых и новых неизвестных болезней. Недавно стало известно о появление вируса свиного гриппа, который подвергся мутации, и от которого ни у кого нет иммунитета.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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