Кина не будет: авария новейшей китайской ракеты-носителя похоронила развлекательный спутник Bilibili

Мечты подписчиков видеосервиса китайского провайдера Bilibili о круглосуточном видео Земли с орбиты в высоком разрешении придётся отложить в долгий ящик. Неоднократно откладывавшийся запуск развлекательного спутника Bilibili для дистанционного зондирования Земли закончился вчера разрушением ракеты-носителя Kuaizhou-11 (KZ-11) и двух спутников на её борту. Это третья авария китайских космических компаний в этом году.

Во время старта РН Kuaizhou-11 ничто не предвещало беды (CCTV/CASIC)

Ещё раз подчеркнём: запуск РН Kuaizhou-11 был осуществлён впервые. Ракета-носитель Kuaizhou-11 разрабатывается с 2015 года Expace Technology Co, дочерней компанией китайской корпорации China Aerospace Science & Industry Corp (CASIC). Она способна доставить на низкую околоземную орбиту до 1500 т полезной нагрузки или 1000 т на среднюю солнечно-синхронную орбиту (до 700 км).

Стартовая масса Kuaizhou-11 составляет 78 т, высота - 25 м при максимальном диаметре 2,2 м. Максимальный диаметр обтекателя (три на выбор) достигает 3 м. Три твердотопливных двигателя РН дополнены одним жидкостным. По неофициальным данным, во время вчерашнего запуска Kuaizhou-11 произошёл взрыв двигателей третьей ступени. Расследование инцидента продолжается.

Запуск Kuaizhou-11 был 19-м для Китая в 2020 году и третий неудачный в нём же. Неудачными оказались запуск РН Chang Zheng-3B/G2 с индонезийским спутником связи Palapa-N1 9 апреля и старт РН Long March 7A 16 марта. Причём индонезийцам с Zheng-3B не повезло дважды с интервалом в десять лет.



