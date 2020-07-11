Ілон Маск назвав українського ракетно-космічного конструктора Корольова одним з найкращих

Американський бізнесмен спілкувався з онуком Сергія Корольова.

Ілон Маск назвав українського ракетно-космічного конструктора Корольова одним з найкращих
Сергій Корольов
Фото: poglyad.tv

Американський інженер, засновник космічної компанії SpaceX Ілон Маск повідомив у мікроблозі в Twitter, що поспілкувався з родиною українського академіка, конструктора ракетно-космічних систем Сергія Корольова.

"Сьогодні я говорив з родиною Корольова. Він був одним з найкращих", - зазначив він.

I spoke with Korolev’s family today.
He was one of the very best.
Корольов / Королёв.

— Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020

Бесіду з Маском підтвердив онук Сергія Корольова Андрій, пишуть "Факти". За його словами, родина академіка написала Маску після запуску на орбіту Землі корабля Crew Dragon. Після цього з Андрієм зв'язався менеджер Ілона Маска та запропонував поговорити з бізнесменом через відеозв'язок.

"Ми розмовляли 20 хвилин, в спілкуванні він приємна, дуже весела, дуже позитивна людина, ми багато сміялися. Він з величезною повагою ставиться до пам’яті мого дідуся, вважає його одним з найбільших інженерів і видатних людей свого часу", - додав Андрій Корольов.

Нагадаємо, що Сергій Корольов є одним з творців радянської ракетно-космічної техніки. Під його керівництвом був організований запуск першого штучного супутника Землі та здійснення першого польоту та виходу людини в космос.

Корольов створив перший пілотований космічний корабель "Схід 1" та реалізував перший політ людини в космос по навколоземній орбіті.

До того, як стати відомим на весь світ конструктором, Корольов був заарештований через покази трьох осіб, які назвали інженера "співучасником контрреволюційної організації в Реактивному науково-дослідному інституті". За деякими даними, його катували. У 1939 він був засуджений до 10 років виправничо-трудового табору. У 1940 році термін відбування покарання скоротили до 8 років, Корольова звільнили в 1944 році. У 1955 році його реабілітували за відсутність складу злочину.



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