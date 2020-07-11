Northrop гарантирует почти три года работы гиростабилизатора марсохода «Настойчивость»

Как уже сообщалось, окно запуска марсохода «Настойчивость» (по-англ. Perseverance) перенесено на 30 июля и продлится до 15 августа. На Марсе «Настойчивость» будет искать следы древней жизни, а сердцем его навигационного оборудования станет гиростабилизатор LN-200S компании Northrop Grumman. По требованию NASA компания провела тестирование LN-200S с прицелом на удвоение расчётного времени службы прибора. И это требование успешно подтверждено.

Марсоход «Настойчивость» на Марсе в представлении художника (NASA/JPL-Caltech)

Марсоход «Настойчивость» построен на базе успешного марсохода «Любопытство» (Curiosity), который колесит по Красной планете вот уже 8 марсианских (15 земных) лет. А ведь время его расчётной эксплуатации составляло всего 90 земных дней! В основе системы навигации Curiosity также лежит гиростабилизатор Northrop LN-200S, что позволяет надеяться на длительный срок надёжной эксплуатации LN-200S в составе «Настойчивости».

Гиростабилизатор LN-200S относится к линейке волоконно-оптических гироскопов (ВОГ) компании, что позволяет построить прибор даже с использованием светодиодов вместо полупроводниковых лазеров, а это экономия в потреблении, что для космического назначения приборов может оказаться довольно важным. Гиростабилизатор LN-200S оснащён тремя волоконно-оптическими гироскопами и тремя кремниевыми акселерометрами на микроэлектромеханических системах (MEMS). Всё это компактное, не слишком тяжёлое и легко упаковывается в герметичный корпус.

Миссия «Настойчивость» рассчитана на 1071 земной день (1,5 марсианских года). По требованию NASA компания Northrop провела новое тестирование гиростабилизатора LN-200S и теперь может гарантировать двукратное увеличение расчётного времени работы прибора.

Гиростабилизатор LN-200S (Northrop)

С 1994 года Northrop поставила свыше 35 000 гиростабилизаторов LN-200, начиная от подводных лодок и заканчивая космосом. В линейку LN-200 также входят модели гиростабилизаторов гражданского назначения (LN-200C), улучшенные LN-200E с увеличенной в два раза производительностью и ожидаемые вскоре LN-200HP с увеличенной в семь раз производительностью. Не иначе как для гиперзвукового назначения. Но это уже другая история.



