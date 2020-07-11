Марсоход NASA сделал снимок с горы Шарп

Марсоход Curiosity NASA сделал прекрасный снимок Красной планеты, который состоит из 28 фотографий, с видом на кратер Гейла.

Путь почти восьмилетней миссии проходит через траверс (направление, перпендикулярное направлению подъема горы) длиной примерно в полтора километра, что позволит роверу подняться выше для изучения истории планеты и того, могла ли она быть пригодна для микробной жизни в прошлом.

Высота горы Шарп в кратере Гейла имеет высоту 5,5 км. И гора эта весьма примечательна. Ее еще называют «сульфатоносной». Сульфаты обычно образуются возле воды по мере ее испарения. Эти остатки могут подсказать, какой была поверхность Марса примерно три миллиарда лет назад, когда планета потеряла большую часть своей атмосферы, а вода испарялась и в итоге замерзла.

Curiosity должен преодолеть скалистую местность и при этом не повредить колеса. Управляется он операторами с Земли, но ровер может передвигаться и автономно, используя искусственный интеллект. Как говорит ведущий водитель ровера Мэтт Гилднер из Лаборатории реактивного движения: «Он способен принимать простые решения, чтобы объезжать большие камни или другие препятствия. А если у него недостаточно информации для принятия самостоятельного решения, он останавливается».

Если все пойдет по плану и если по пути не будет обнаружено что-нибудь интересное (ради чего стоит делать остановку), Curiosity доедет до сульфатных отложений ближе к концу года.



