Земле грозит потепление, которое уже происходило 3,3 млн лет назад

Земле грозит потепление, которое уже происходило 3,3 млн лет назад

При нынешних темпах выработки CO2 в течение следующих пяти лет, уровень углекислого газа в атмосфере превысит отметку в 427 ppm, которая, скорее всего, была пиковой в период потепления эпохи плиоцена. Тогда температура была выше на 3С — 4С градуса, а уровень океана был на 20 метров выше, чем сегодня.

К таким выводам пришли ученые из Университета Саутгемптона. Для своего исследования они сконструировали специальную модель записи CO2 в плиоцене, используя данные, полученные от уровней бора в крошечных окаменелостях, собранных из глубоководных отложений Карибского моря.

Моделирование подтвердило тенденции, ранее наблюдавшиеся в ледяных ядрах, а также позволило более точно оценить диапазон CO2 в геологическую эпоху, когда уровни солнечной радиации были такими же, как и сегодня.

«Поразительный результат, который мы обнаружили, заключается в том, что самый теплый период плиоцена имел в атмосфере от 380 до 420 ppm CO2», — сказал один из авторов Томас Мел. «Это похоже на сегодняшнее значение около 415 ppm, а значит, мы уже находимся на уровнях, которые в прошлом были связаны с температурой и уровнем моря значительно выше, чем сегодня». В настоящее время уровень CO2 растет примерно на 2,5 ppm в год.

Авторы заявили, что изучение прошлого дало понимание того, что произойдет в будущем, а значит, у нас есть шанс осознать происходящее и максимально снизить риски будущей катастрофы.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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