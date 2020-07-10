Ученые нашли первую домашнюю кошку Средней Азии

Ученые в своей работе отмечают, что «в засушливых степях Центральной Азии, особенно в современном Казахстане, домашние кошки не были широко распространены до колониального периода XVIII-XIX веков. Нет никаких задокументированных археологических останков домашних кошек из каких-либо доисторических археологических памятников в казахской степи». Это является одной из причин, почему археологи считают данную находку большой редкостью. Найденный скелет говорит о том, что кошка жила примерно в 775?940 годах нашей эры.

Останки животного были найдены в городе Янгикент, который был раннее средневековым поселением огузов и находился вдоль Великого шелкового пути. Еще одна удивительная вещь связанная с этой находкой — это то, что скелет животного был целым. Обычно во время раскопок ученые находят отдельные кости животного, что препятствует каким-либо систематическим выводам о его жизни. Однако в этот раз осмотр хорошо сохранившегося скелета кошки выявил удивительные подробности жизни животного.

С помощью рентгеновских снимков, команда смогла сделать 3D-модель питомца. Изотопный анализ образцов костей также предоставил археологам информацию о рационе кошки. Ученые заметили, что животное кормили высокобелковой пищей, что вероятно указывает на определенную заботу о нем.

Анализ ДНК также показал, что животное действительно было домашней кошкой вида Felis catus L., а не дикой степной. «Огузы содержали животных только тогда, когда они были необходимы для их жизни. Например, собаки могли наблюдать за стадом. Но никакой очевидной пользы от кошек у них тогда не было», — комментирует Эшли Харуда, автор работы. Поскольку ученые уверены, что за кошкой заботились и приглядывали, они могут предположить, что в те времена начались определенные культурные изменения, которые, как считалось до сих пор, начались гораздо позже.



