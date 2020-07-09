Селеномеланин оказался эффективной защитой от радиации

Американские специалисты выяснили, каким образом можно создать стойкое к воздействию радиации вещество на основе пигмента меланина и природного элемента селена. Оказалось, что такое соединение обладает повышенной стойкостью к ионизирующему излучению.

Учёные Северо-Западного университета в США в рамках эксперимента, который должен был помочь найти наиболее устойчивую к радиации форму меланина (бежевый пиомеланин, жёлтый феомеланин, коричневый эумеланин, чёрные алломеланин и нейромеланин), заметили, что защитные свойства тем выше, чем больше в молекуле содержится серы. В качестве гипотезы специалисты решили заменить серу на селен, проверив свойства получившегося соединения.

В итоге синтезированный с помощью гормона допамина и серосодержащей аминокислоты цистеина, в которой сера заменена на селен, селеномеланин проверили на стойкость к радиации. Обработанных новым веществом клетки кожи и микробов подвергли воздействию гамма-излучения в 6 грей. Выяснилось, что клетки, обработанные селеномеланином, оказались в 2?3 раза сильнее защищены, чем обработанные эумеланином и феомеланином.

Работа, результаты которой опубликованы в журнале Journal of the American Chemical Society, может быть использована в поиске способов защиты организма человека от радиации в том числе во время длительных космических экспедиций. Авторы исследования считают, что синтезированный или природный селеномеланин, если его обнаружат, можно будет задействовать как для создания препаратов для защиты от ионизирующего излучения, так и для защитных материалов в промышленности.



