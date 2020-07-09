SpaceX снова перенесла запуск спутников Starlink — помешала погода

SpaceX снова перенесла запуск спутников Starlink — помешала погода

Американская частная космическая компания SpaceX вновь отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink. На этот раз из-за плохих погодных условий. О принятом решении она сообщила незадолго до назначенного старта носителя с космодрома мыса Канаверал в штате Флорида.

«Сегодняшний запуск откладывается из-за погоды», — сообщил официальный аккаунт компании в Twitter за 11 минут до расчётного времени старта ракеты-носителя.

SpaceX также добавила, что сообщит новую дату старта позже. Это уже второй перенос запуска. Изначально он должен был состояться в июне, но был отложен. Компания тогда решила, что ей необходимо больше времени для проведения дополнительных предполётных проверок ракеты-носителя Falcon 9.

В рамках этого запуска ракета-носитель Falcon 9 должна вывести на орбиту очередную партию из 57 интернет-спутников Starlink, а также два частных спутника зондирования Земли компании BlackSky. После этого запуска общее число выведенных на орбиту спутников Starlink составит 595. Однако известно, что как минимум один из ранее запущенных аппаратов сошёл с заданной орбиты, а несколько других так на неё и не вышли.

Напомним, что SpaceX ранее получила разрешение Федеральной комиссии по связи (США) на запуск в общей сложности 12 000 спутников Starlink. В дальнейшем компания планирует запустить ещё 30 тысяч аппаратов. Они должны разместиться на низкой околоземной орбите на высоте от 328 до 580 километров.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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