Пентагон задействует спутники для прицеливания

Пентагон задействует спутники для прицеливания

Начальник командования перспективных систем вооружённых сил США генерал Майк Мюррей заявил, что военные будут использовать спутники для точного наведения артиллерии на цели за пределами видимости. По его словам, подобная система уже прошла предварительные испытания. В настоящее время в армии США действует программа ERCA, предполагающая значительное увеличение дальности и точности артиллерийских и ракетных систем.

В рамках этой программы, стартовавшей ещё в середине 2010-х годов, планируется провести как модернизацию уже существующих вооружений, так и разработать новые. Для дальнобойной артиллерии потребуются новые средства наведения. По словам Мюррея, испытания системы наведения артиллерии на цель с помощью спутников состоялись на одном из полигонов в Германии в феврале и марте.

Спутники использовались для наведения огня реактивных залповых систем M270 MLRS и гаубиц M777. Состоявшиеся испытания были признаны Министерством обороны США успешными. Корпорация Northrop Grumman тем временем разработает для Министерства обороны США два спутника, отслеживающих пуски ракет на Земле. Контракт подразумевает создание двух космических аппаратов в рамках программы Next-Gen OPIR PSV.

Первый этап программы включает в себя разработку, закупку необходимого лётного оборудования для изучения критически важных моментов полётов и сокращению возможных рисков. Ожидается, что все работы будут завершены к декабрю 2025 года. В программе Next-Gen OPIR также участвует концерн Lockheed Martin, который взялся за разработку и выпуск трёх спутников для геосинхронных орбит.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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