Израиль отправил в космос шпионский орбитальный аппарат

Как обычно, израильские военные и чиновники не спешат раскрывать характеристик своей техники двойного или милитаристского назначения. Известно только, что космический аппарат будет использоваться для изучения иранской космической и ядерной программ. Исламская Республика, конечно, традиционно открещивается от любых предположений, будто ее исследования и разработки в области атомной энергетики могут иметь какое-либо военное назначение. Израиль, точно также традиционно, в эти рассказы не верит.

«Офек-16» («Горизонт-16») был запущен с космодрома на военной базе Пальмахим, расположенной на берегу Сердиземного моря всего в паре десятков километров от Тель-Авива. В качестве средства выведения использовалась трехступенчатая ракета «Шавит-2» («Комета-2»), которая является «гражданским» вариантом развития баллистических ракет средней дальности «Иерихон-2». Эти носители объединяет использование практически идентичных первых двух твердотопливных ступеней. Для вывода спутников компанией Rafael была изготовлена третья ступень.

Согласно данным из открытых источников, «Шавит-2» способна выводить полезную нагрузку (ПН) массой до 800 килограмм на солнечно-синхронные орбиты высотой до 700 километров. Особенностью этой ракеты в частности и всей израильской ракетно-космической отрасли является необходимость проектировать избыточно мощные носители (в сравнении с аналогами под ту же массу ПН) для запусков с территории страны. Чтобы не допустить попадания упавших ступеней ракет на территорию недружественных соседних арабских государств, единственное направление, куда Израиль может запускать спутники — это на запад. Таким образом наклонение их орбит будет около 142 градусов, что сильно снижает эффективность ракет: они не используют импульс от вращения Земли, а вынуждены его наоборот компенсировать.

Планы Израиля на освоение космоса весьма амбициозны, хотя и неразрывно связаны с военными или оборонными интересами. Свой первый спутник это ближневосточное государство с собственной территории запустило еще в 1988 году. С тех пор ракеты «Шавит» выполнили, как минимум, 11 полетов, из которых лишь два были неудачными. В апреле 2019 года израильский зонд «Берешит» стал первым частным аппаратом, достигшим Луны. Пусть мягкую посадку и не удалось совершить, зато, возможно, получилось заселить естественный спутник Земли тихоходками.



