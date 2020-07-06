ESA показало гигантский ледяной кратер на Марсе: видео

ESA показало гигантский ледяной кратер на Марсе: видео

Видео было снято с помощью стереокамеры космического аппарата Mars Express Европейского космического агентства. Аппарат делает изображения, а затем они объединяются в видео с топографической информацией для создания трехмерного ландшафта, записанного с разных точек зрения.

«Королев» — это ударный кратер, расположенный на Великой Северной равнине Марса. Его диаметр составляет 81 километр, а глубина больше 2 километров. Внутри кратера лежит не снег, как может показаться сначала. Углубление постоянно заполнено водяным льдом, толщина которого в самом центре составляет около 1,8 километра круглый год. Это один из крупнейших резервуаров неполярного льда на Марсе.

Водяной лед на Марсе обычно переходит из твердого состояния в газ при низком атмосферном давлении. (Марс имеет приблизительно 8 миллибар, это 1/170 от земного). Однако лед в кратере «Королев» постоянно стабилен, потому что самая глубокая часть этой впадины действует как естественная холодная ловушка. Ученые из ESA объясняют, что воздух надо льдом постоянно охлаждается и поэтому он тяжелее по сравнению с окружающим, и служит защитным слоем, препятствующим таянию и его испарению.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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