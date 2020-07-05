Археологи узнали, как были доставлены камни для Стоунхенджа

В Стоунхендже есть две группы камней. Серо-зеленые, стоящие в центре, состоят из песчаника сарсена. А голубые и пурпурно-зеленые — это алтарные камни, в основном они состоят из блоков магматических пород долерита и риолита. Ученым давно известно, откуда были взяты сарсены, так как в 30 километрах от памятника существует источник этого материала, а вот история «голубых камней» оставалась неясной.

Популярная теория предполагает, что алтарный камень был привезен с побережья Пемброкшира, в Милфорд-Хейвен, после чего блоки переплавили вверх по Бристольскому каналу. Однако новый анализ возраста и минерального состава главного алтарного камня и его предполагаемого источника показал, что они не совпадают.

Ученые считают, что алтарный камень, скорее всего, был привезен с востока из города Абергавенни (граница Англии и Уэльса). Эта теория предполагает, что камни были доставлены по суше.

В своем новом исследовании археолог Роб Иксер и его коллеги повторно исследовали как алтарный камень, так и песчаники в Милфорд-Хейвене. Группа ученых использовала передовые методы рентгеновской спектроскопии для определения точного минерального состава обеих пород и измерила соотношение изотопов крошечных кристаллов циркона, чтобы определить, сколько лет каждому песчанику. Результаты, по словам исследователей, показывают, что алтарный камень не мог быть получен из песчаников в Милфорд-Хейвене.

«Теперь наша задача состоит в том, чтобы найти настоящий источник алтарного камня», — комментируют ученые.



