Археологи узнали, как были доставлены камни для Стоунхенджа

Археологи узнали, как были доставлены камни для Стоунхенджа

В Стоунхендже есть две группы камней. Серо-зеленые, стоящие в центре, состоят из песчаника сарсена. А голубые и пурпурно-зеленые — это алтарные камни, в основном они состоят из блоков магматических пород долерита и риолита. Ученым давно известно, откуда были взяты сарсены, так как в 30 километрах от памятника существует источник этого материала, а вот история «голубых камней» оставалась неясной.

Популярная теория предполагает, что алтарный камень был привезен с побережья Пемброкшира, в Милфорд-Хейвен, после чего блоки переплавили вверх по Бристольскому каналу. Однако новый анализ возраста и минерального состава главного алтарного камня и его предполагаемого источника показал, что они не совпадают.

Ученые считают, что алтарный камень, скорее всего, был привезен с востока из города Абергавенни (граница Англии и Уэльса). Эта теория предполагает, что камни были доставлены по суше.

В своем новом исследовании археолог Роб Иксер и его коллеги повторно исследовали как алтарный камень, так и песчаники в Милфорд-Хейвене. Группа ученых использовала передовые методы рентгеновской спектроскопии для определения точного минерального состава обеих пород и измерила соотношение изотопов крошечных кристаллов циркона, чтобы определить, сколько лет каждому песчанику. Результаты, по словам исследователей, показывают, что алтарный камень не мог быть получен из песчаников в Милфорд-Хейвене.

«Теперь наша задача состоит в том, чтобы найти настоящий источник алтарного камня», — комментируют ученые.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Новый свиной грипп опасен и может вызвать еще одну пандемиюНовый свиной грипп опасен и может вызвать еще одну пандемию
Пентагон впервые разрешил SpaceX повторно использовать Falcon 9 после запуска военного спутникаПентагон впервые разрешил SpaceX повторно использовать Falcon 9 после запуска военного спутника
Ровер размером с обувную коробку вернет Америку на ЛунуРовер размером с обувную коробку вернет Америку на Луну
Физики из CERN открыли необычную частицуФизики из CERN открыли необычную частицу
Зафиксировано загадочное исчезновение массивной звезды в карликовой галактикеЗафиксировано загадочное исчезновение массивной звезды в карликовой галактике
Блок рекламы


Похожие новости
Археологи рассказали о детском труде на шахтах бронзового векаАрхеологи рассказали о детском труде на шахтах бронзового века
Украинские полярники прибыли в Антарктиду после обсервацииУкраинские полярники прибыли в Антарктиду после обсервации
Археологи впервые нашли ту самую древнеегипетскую шапочкуАрхеологи впервые нашли ту самую древнеегипетскую шапочку
Запорожские археологи нашли захоронение возрастом около 2,5 тысяч летЗапорожские археологи нашли захоронение возрастом около 2,5 тысяч лет
Последние пять лет были самыми жаркими в истории человечества, - доклад ООНПоследние пять лет были самыми жаркими в истории человечества, - доклад ООН
На астероиде Рюгу обнаружены хорошо знакомые камниНа астероиде Рюгу обнаружены хорошо знакомые камни
Ученые узнали, как рак манипулирует иммунной системойУченые узнали, как рак манипулирует иммунной системой
Ученые узнали о влиянии подземных источников на таяние АнтарктидыУченые узнали о влиянии подземных источников на таяние Антарктиды
Археологи Греции обнаружили руины города, построенного около 3200 лет назадАрхеологи Греции обнаружили руины города, построенного около 3200 лет назад
Раскопки на Почтовой площади отдадут Институту археологии НАН УкраиныРаскопки на Почтовой площади отдадут Институту археологии НАН Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости