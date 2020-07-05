13-й запуск ракеты Rocket Lab завершился провалом — потеряно 7 спутников

13-я миссия американской частной аэрокосмической компании Rocket Lab завершилась неудачей в минувшую субботу в связи с отказом ракеты сверхлёгкого класса Electron вскоре после запуска.

Electron успешно взлетела в 17:19 по восточному времени с основного стартового комплекса Rocket Lab на полуострове Махиа в северо-восточной части Новой Зеландии. Всё проходило в штатном режиме, но через несколько минут после запуска трансляция с ракеты прекратилась. Как выяснилось, произошла аномалия во время старта двигателей второй ступени, после чего ракета начала терять скорость и затем упала.

Прямая трансляция с ракеты Electron прекратилась примерно через 5 минут и 45 секунд полёта, и через 45 секунд после этого сотрудник компании сообщил об «инициировании плана реагирования на провал».

Это было большой неожиданностью для Rocket Lab, которая провела 11 успешных запусков Electron подряд с начала своей программы (первый запуск в мае 2017 года тоже был неудачным).

Комментируя случившееся, генеральный директор Rocket Lab Питер Бек (Peter Beck) назвал этот день «трудным» для команды и извинился перед Spaceflight, Canon Electronics, Planet и In-Space Mission за то, что компания не смогла вывести их спутники на орбиту. Всего было потеряно семь спутников. «Будьте уверены, мы найдём причину проблемы, устраним её и вскоре вернёмся на пусковую площадку», — заверил пользователей и партнёров Бек в своём микроблоге в Твиттере.



