Интерфейс преобразовывает воображаемые в мозге слова в текст на экране

Этот внутрикортикальный интерфейс мозг-компьютер способен, таким образом, декодировать воображаемые движения почерка от нейронной активности в моторной коре и переводить в текст. Его принцип работы устроен на нейронных сетях.

Новый интерфейс был испытан учеными на человеке с парализованной рукой. Доброволец смог в ходе экспериментов напечатать текст, лишь только воображая его, со скоростью в 90 знаков в минуту, при точности в 99%. По словам исследователей, подобная скорость вполне сопоставима со средней скоростью обычного набора букв при помощи клавиатуры, которая составляет 115 знаков в минуту.

Такой интерфейс в первую очередь будет очень востребован людьми, кто потерял возможность управлять своими руками или, например, теми кто будучи парализованными, не может говорить. Но вместе с тем он может в будущем использоваться и людьми без инвалидности. Этот интерфейс просто заменит не только привычную клавиатуру, но и, например, некоторые приложения.

bioRxiv



