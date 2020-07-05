ВОЗ прекратила испытания трех препаратов в качестве лечения коронавируса

Они незначительно снижают или вовсе не влияют на смертность среди зараженных.

ВОЗ прекратила испытания трех препаратов в качестве лечения коронавируса
Фото: zeenews.india.com

Всемирная организация здравоохранения прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте организации, эти три препарата лишь незначительно снижают или вовсе не влияют на смертность среди зараженных коронавирусом.

ВОЗ подчеркивает, что решение о приостановке тестов касается только международной программы Solidarity и не исключает оценки действенности препаратов при лечении пациентов, которые не были госпитализированы, а также в качестве профилактики COVID-19.

В конце мая ВОЗ на короткое время приостанавливала испытания гидроксихлорохина после публикации исследования медицинским изданием The Lancet. Тогда в организации решили дождаться данных о безопасности использования препарата при лечении COVID-19. Уже 3 июня испытания были возобновлены.

Через несколько дней США исключили гидроксихлорохин из списка препаратов от COVID-19.

В Украине гидроксихлорохин включен в протокол Минздрава по лечению коронавируса. Препарат не рассчитан на самолечение и может применяться только по решению врачей.

Его эффективность в лечении больных COVID-19 в настоящее время тщательно изучается во многих странах, в частности в США и странах ЕС. По мнению китайских исследователей, гидроксихлорохин при коронавирусе не эффективнее стандартного лечения, но имеет больше побочных эффектов.

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