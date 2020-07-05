Переход к «зеленой» энергетике может усилить неравенство

В исследовании, опубликованном в журнале Elementa: Science of the Anthropocene, особое внимание уделяется тому, как государственные программы стимулирования, направленные на сокращение выбросов и повышение энергоэффективности, более выгодны богатым людям.

Достаточно логично, что более обеспеченные граждане могут позволить себе большее потребление электроэнергии. Ученые заметили, что у богатых людей часто можно заметить перерасход электричества «в пустую», в то время как люди с низким уровнем дохода зачастую не могут позволить себе потреблять энергию на уровне удовлетворения своих потребностей.

Сообщества с высоким потреблением все больше трансформируют свои отношения с энергоснабжающей сетью, используя преимущества технологий, которые повышают энергоэффективность домашних хозяйств. Однако общины с низким доходом не могут извлекать выгоду из современных технологий и программ государства, так как они протсо не могут «присоединиться» к ним в связи с отсутствием средств.

Команда ученых проанализировала исторические данные округа Лос-Анджелес, которые показывали процесс внедрения технологий возобновляемой энергетики. Исследователи обнаружили, что темпы внедрения солнечных систем на крыше и электрических и подключаемых гибридных транспортных средств были значительно ниже среди обездоленных общин. А также, что государственные программы, направленные на сокращение выбросов парниковых газов и продвижение возобновляемых источников энергии, включая скидки на энергоэффективные приборы и транспортные средства, солнечные установки и программы модернизации зданий, в основном используются богатыми жителями.

Отчасти это связано с тем, что многие программы требуют от участников внесения авансовых платежей за повышение энергоэффективности, а также владения недвижимостью. Таким образом, ученые сделали вывод, что программы перехода к «зеленой» энергетике рассчитаны на состоятельных людей, а также они могут создать еще больший разрыв между бедными и богатыми, так как первые окажутся в более плачевной экологической и экономической ситуации.

«Стимулирующие программы, предназначенные для того, чтобы быть одинаково доступными для всех потребителей, почти ничего не делают для поощрения внедрения технологий возобновляемой энергетики в неблагополучных общинах», — комментируют авторы исследования. «Если бы эти программы были перепроектированы на основе предпочтений и потребностей людей в этих сообществах, участие людей в них, вероятно, увеличилось бы».

Энергетическая система в том виде, в каком она существует сегодня, возлагает большее бремя расходов на тех, кто меньше всего может себе это позволить. По иронии судьбы, она также вознаграждает тех, кто потребляет больше энергии, предоставляя им доступ к множеству программ, стимулов и других преимуществ.



