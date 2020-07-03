Тайфун оказался способен вызвать землетрясения

Тайфун оказался способен вызвать землетрясения

Причину землетрясений обычно связывают с движением тектонических плит, однако ученые на примере Тайваня доказали, что есть по меньшей мере еще один фактор, влияющий на сейсмическую активность, и он находится на поверхности.

В 2009 году тайфун Моракот, достигший берегов Тайваня, стал одним из самых сильных по своим последствиям в его истории. В течение трех дней на острове выпало три тысячи литров осадков на квадратный метр, что вызвало наводнения и оползни. Погибло более 600 человек, а экономический ущерб был оценен в несколько миллиардов долларов.

Ученые проанализировали статистические данные о сейсмической активности на Тайване и выяснили, что в первые два с половиной года после тайфуна там наблюдался заметный рост числа небольших землетрясений, причем именно в тех районах, которые в наибольшей степени были затронуты оползнями.

«Мы объясняем эти изменения сейсмической активности возросшим напряжением земной коры на небольшой глубине — до 15 километров, что связано с эрозией почвы на поверхности», — говорит один из авторов исследования Нильс Ховиус из Центра Геймгольца в Потсдаме. По словам ученого, оползни вызвали движение огромных масс почвы, которые были потоками перенесены на значительные расстояния. Изменение нагрузки на верхнюю часть коры было настолько существенным, что привело к землетрясениям в местах геологических разломов.

Тайвань и без того расположен в одном из сейсмически активных регионов мира. Обычно к землетрясениям приводит нарастающее давление плит земной коры друг на друга, в результате чего на поверхности возникают оползни и эрозии почвы. Но как теперь удалось установить авторам исследования, возможен и обратный процесс — эрозия и оползни сами могут быть не только следствием, но и причиной землетрясений.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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