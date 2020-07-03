Японские спутники будут уничтожать космический мусор лазером

Инженеры JSAT объявили о плане отправки на орбиту спутника, оснащенного лазером, который поможет уничтожить космический мусор. Компания планирует запустить аппарат в 2026 году. Первые работы будут проведены на небольших фрагментах мусора, которые, как опасаются ученые, могут однажды столкнуться с другими активными спутниками.

Спутник будет оснащен маломощным лазером, предназначенным для «стрельбы» короткими импульсами, подобно распространенной методике, используемой дерматологами для устранения дефектов кожи. Вместо того чтобы сжигать целые куски космического мусора с помощью лазера, команда планирует плавить небольшую целевую область каждого куска мусора.

Расплавленная область будет выделять некоторое количество газа, в итоге приводя к тому, что мусор будет менять свою траекторию, и отправится обратно в атмосферу Земли, где он полностью сгорит.

Спутник будет весить от 270 до 320 килограмм и, вероятно, будет выведен на орбиту где-то между 560 и 970 километрами над Землей. В этом пределе находятся большинство предметов мусора из всех 170 миллионов, которые в настоящее время, как полагают ученые, вращаются вокруг Земли.

Большая часть космического мусора измеряется всего лишь несколькими сантиметрами или меньше, состоящими в основном из мелких компонентов, которые упали с других спутников или ракет. Однако ученые подсчитали, что существует более 34 000 обломков размером более десяти сантиметров (есть мусор, который является целыми, выведенными из эксплуатации спутниками), и могут нанести серьезный ущерб другим активным аппаратам на орбите.



