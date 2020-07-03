Новый свиной грипп опасен и может вызвать еще одну пандемию

Новый свиной грипп опасен и может вызвать еще одну пандемию

Портал Science сообщает, что вирус содержит смесь генетического материала нескольких штаммов, включая включая штамм H1N1 от пандемии 2009 года, в результате которой в одних лишь США погибли 12 000 человек. У людей нет иммунитета к новому вирусу, хотя он, похоже, пока что передается с умеренной скоростью. Подробный отчет об исследовании опубликован в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В период с 2011 по 2018 год команда проанализировала почти 30 000 носовых мазков, взятых у свиней на 10 различных скотобойнях в разных провинциях Китая. Ученые обнаружили 179 вирусов свиного гриппа, причем подавляющее большинство из них — вирус G4.

«Уровень вирус G4 резко увеличился с 2016 года и его генотип преобладает в большинстве образцов», утверждает команда в статье. Исследователи также отмечают, что вирус обладает «всеми основными признаками высокой приспособленности к заражению людей» и поэтому должен находиться под усиленным наблюдением.

Ученые написали, что из-за повышенного уровня инфицирования человека через контакт со свиньями значительно возрастает возможность «адаптации вируса к организму человека», и, следовательно, возникает проблема возможной пандемической вспышки вирусной инфекции".

Мелинда Росталь, ветеринар-эпидемиолог и эксперт по зоонозам отметила, что пока весь мир борется с коронавирусом, угроза возникновения пандемии какого-нибудь другого вируса никуда не испарилась. «Мы так и не узнаем, что пандемия началась, пока не станет слишком поздно. Результаты работы должны быть перепроверены другими специалистами, чтобы мы своевременно подготовились к возможным проблемам», заявила она.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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