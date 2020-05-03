Для связи с Землёй Международная космическая станция обзавелась лазерным 100-Мбит каналом

Зародившийся четыре года назад проект по созданию спутниковых систем для высокоскоростной связи между космическими и наземными станциями проходит этап полевых испытаний. Доставленное ранее на МКС оборудование позволило установить с наземной станцией нисходящий лазерный канал связи с пропускной способностью 100 Мбит/с. Разработчиком технологии и аппаратуры стала компания Sony.

Для связи с Землёй Международная космическая станция обзавелась лазерным 100-Мбит каналом

Вид на Землю со стороны блока лазерной связи с японского модуля Kibo

Самое интересное, что созданное компанией Sony совместно с Японским агентством по аэрокосмическим исследованиям (JAXA) и Национальным институтом информационных и коммуникационных технологий (NICT) оборудование связи опирается на технологию лазерной записи данных на оптические диски. В этом у Sony богатейший опыт. Адаптировав механизмы кодирования данных для записи на диск к передаче по оптическому (лазерному) каналу компания смогла помочь в разработке основ лазерной космической связи.

На МКС связное оборудование было доставлено в сентябре прошлого года. Затем его смонтировали на открытом японском модуле Kibo. Тесты и настройка оборудования проводились примерно раз в неделю, когда позволяла погода. Впервые нисходящий лазерный канал SOLISS (малая оптическая линия связи для Международной космической станции) был установлен 25 октября 2019 года. Первая двунаправленная линия связи с использованием 1,5-мкм лазера была установлена с наземной станцией 5 марта. Первые HD-изображения с борта МКС по лазерному Ethernet-каналу были получены 11 марта.

Для связи с Землёй Международная космическая станция обзавелась лазерным 100-Мбит каналом

Серия экспериментов с оборудованием для лазерной связи продлится до июня 2020 года. Предполагается, что связь по каналам SOLISS обеспечит передачу в реальном времени больших массивов данных как между космическими станциями, что потребуется в дальнейших лунных и марсианских миссиях, так и между космическими аппаратами и наземными станциями.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Для лунной миссии НАСА выбрало “Звездолет” МаскаДля лунной миссии НАСА выбрало “Звездолет” Маска
Раскрыта тайна сверхбыстрого вращения атмосферы ВенерыРаскрыта тайна сверхбыстрого вращения атмосферы Венеры
В Microsoft придумали, как майнить биткоины мозговыми волнамиВ Microsoft придумали, как майнить биткоины мозговыми волнами
Будущее рядом: роботы из биологических тканейБудущее рядом: роботы из биологических тканей
NASA раскрыло подробности об аппарате Lunar Flashlight для поиска льда на ЛунеNASA раскрыло подробности об аппарате Lunar Flashlight для поиска льда на Луне
Блок рекламы


Похожие новости
Компания связи OneWeb, занимавшаяся запуском спутников, обанкротилась из-за коронавирусаКомпания связи OneWeb, занимавшаяся запуском спутников, обанкротилась из-за коронавируса
Украинские инноваторы будут печатать клапаны для аппаратов вентиляции легких из-за их нехватки в связи с эпидемией коронавирусаУкраинские инноваторы будут печатать клапаны для аппаратов вентиляции легких из-за их нехватки в связи с эпидемией коронавируса
За 12 лет в Европейском Союзе выработка электроэнергии на атомных станциях снизилась на 17%За 12 лет в Европейском Союзе выработка электроэнергии на атомных станциях снизилась на 17%
Социальные связи способствуют долголетию макакСоциальные связи способствуют долголетию макак
В Северном море будет построена крупнейшая в мире ветроэлектростанцияВ Северном море будет построена крупнейшая в мире ветроэлектростанция
Китайская космическая станция Tiangong-2 официально больше не существуетКитайская космическая станция Tiangong-2 официально больше не существует
Покинутая станция в Антарктике продолжает работу без персоналаПокинутая станция в Антарктике продолжает работу без персонала
Американская Федеральная комиссия по связи считает, что 5G-сети не повлияют на прогнозирование погодыАмериканская Федеральная комиссия по связи считает, что 5G-сети не повлияют на прогнозирование погоды
Американская Федеральная комиссия по связи одобрила планы SpaceX по запуску интернет-спутниковАмериканская Федеральная комиссия по связи одобрила планы SpaceX по запуску интернет-спутников
Станция New Horizons начинает сближение с объектом из пояса КойпераСтанция New Horizons начинает сближение с объектом из пояса Койпера
Последние новости
Подгружаем последние новости