Для связи с Землёй Международная космическая станция обзавелась лазерным 100-Мбит каналом

Зародившийся четыре года назад проект по созданию спутниковых систем для высокоскоростной связи между космическими и наземными станциями проходит этап полевых испытаний. Доставленное ранее на МКС оборудование позволило установить с наземной станцией нисходящий лазерный канал связи с пропускной способностью 100 Мбит/с. Разработчиком технологии и аппаратуры стала компания Sony.

Вид на Землю со стороны блока лазерной связи с японского модуля Kibo

Самое интересное, что созданное компанией Sony совместно с Японским агентством по аэрокосмическим исследованиям (JAXA) и Национальным институтом информационных и коммуникационных технологий (NICT) оборудование связи опирается на технологию лазерной записи данных на оптические диски. В этом у Sony богатейший опыт. Адаптировав механизмы кодирования данных для записи на диск к передаче по оптическому (лазерному) каналу компания смогла помочь в разработке основ лазерной космической связи.

На МКС связное оборудование было доставлено в сентябре прошлого года. Затем его смонтировали на открытом японском модуле Kibo. Тесты и настройка оборудования проводились примерно раз в неделю, когда позволяла погода. Впервые нисходящий лазерный канал SOLISS (малая оптическая линия связи для Международной космической станции) был установлен 25 октября 2019 года. Первая двунаправленная линия связи с использованием 1,5-мкм лазера была установлена с наземной станцией 5 марта. Первые HD-изображения с борта МКС по лазерному Ethernet-каналу были получены 11 марта.

Серия экспериментов с оборудованием для лазерной связи продлится до июня 2020 года. Предполагается, что связь по каналам SOLISS обеспечит передачу в реальном времени больших массивов данных как между космическими станциями, что потребуется в дальнейших лунных и марсианских миссиях, так и между космическими аппаратами и наземными станциями.



