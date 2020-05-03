Европа по-новому: НАСА показало заново обработанные снимки спутника Юпитера с невероятной детализацией

Хорошо, когда есть архивы. Новые методы обработки изображений плюс, возможно, алгоритмы ИИ — и на выходе получается невероятная по детализации картинка, с позиций современных моделей смартфонов снятая едва ли «на картошку». На днях любителей космических пейзажей порадовало НАСА. Агентство выложило невероятные по детализации снимки шестого спутника Юпитера, Европы, извлечённые из архивов конца 90-х годов прошлого века и обработанные по-новому.

Изображение поверхности Европы после новой обработки старых снимков

Лет шесть назад НАСА уже выкладывало по-новому обработанные снимки поверхности Европы. Фотографии были получены космическим аппаратом «Галилео» ещё в 90-х годах. Эти изображения не раз всплывали в наших новостях и на других сайтах. Но сравните картинку выше ? это заново обработанные снимки «Галилео» (они стали доступны общественности вчера) и прошлое изображение (ниже). Разница в детализации колоссальная.

Оригинальные фотографии поверхности Европы были получены аппаратом «Галилео» с использованием фильтров ближнего инфракрасного, фиолетового и зеленого диапазонов. Затем изображения были наложены друг на друга и обработаны. «Белые пятна» были раскрашены художником или программой, куда же без этого? Но в целом это не отменяет того факта, что мы можем ближе познакомиться с рельефом Европы. Определённо, это пригодится в будущих миссиях Europa Clipper по поиску признаков жизни на этом спутнике Юпитера.

Европа представляется одним из перспективных объектов в Солнечной системе для поиска внеземной жизни. На поверхности спутника были замечены выбросы водяного пара. Предполагается, что под многокилометровым панцирем льда плещется относительно тёплый океан. А где вода, там может быть жизнь, пусть даже в виде микроорганизмов. Через 3–5 лет к Европе будет отправлен космический аппарат по изучению этого небесного тела. Новые детальные изображения поверхности спутника могут помочь в планировании будущих миссий. Наконец, это просто красиво.



