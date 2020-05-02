Новый алгоритм ИИ превратил людей в животных

Технология обработки изображений с помощью искусственного интеллекта является весьма захватывающей. Происходит постепенное улучшение существующих алгоритмов. Исследователь искусственного интеллекта Ксандер Стинбрюгге создал модель ИИ, не просто придающую лицам людей черты морд животных, а даже создающую кошачьи и собачьи морды на основе фотографий человеческих лиц.

По словам Стинбрюгге, для обучения ИИ он использовал 15 000 HD-изображений животных. В результате получились изображения аниморфов — женщина становится жуткой кошкой, а мужчина — леопардом в очках-авиаторах.

Этот эксперимент является частью более крупного проекта Ксандера Стинбрюгге — Neural Synesthesia: «Я считаю, что мы стали свидетелями начала новой эры цифровых медиа, где творчество — интерактивный процесс, в котором участвуют человек и машина. Я создаю изображения совместно с искусственным интеллектом».



