NASA и SpaceX совершат свой первый исторический полет в разгар пандемии

Директор NASA Джим Бриденстайн (Jim Bridenstine) в пятницу во время конференции заявил журналистам, что запланированный на 27 мая первый в истории запуск астронавтов на Международную космическую станцию на борту космического корабля SpaceX является приоритетным для американского космического агентства.

Само по себе такое заявление от главы NASA вполне обыденно, но оно имело особое значение во время первой из трех пятничных пресс-конференций агентства, собственно из-за обстановки, в которой выступал Бриденстайн. Руководитель присоединился к телеконференции из своего дома в Талсе, штат Оклахома, а не из штаб-квартиры NASA. Причина очевидна —пандемия коронавируса, из-за которой многие американцы работают дома.

Большая часть повседневной жизни по всей Америке в настоящее время недоступна из-за COVID-19. Но и SpaceX, и NASA говорят, что они нацелены на то, чтобы отправить людей на орбиту со своей родной американской земли впервые с момента завершения программы Space Shuttle в 2011 году.

Миссия, получившая название Demo-2 (или DM2), предполагает запуск астронавтов NASA Дуга Херли (Doug Hurley) и Боба Бенкена (Bob Behnken) на космическом корабле многоразового использования Crew Dragon в составе ракеты-носителя Falcon 9 со стартовой позиции на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Космонавты отправятся на МКС, где присоединятся к экипажу на некоторое время, прежде чем отправиться на борту Crew Dragon обратно на Землю для завершения демонстрации миссии.

«Луна — это испытательный полигон для пункта назначения, а сам пункт назначения — это конечно же, Марс» — заявил Бриденстайн. Также отмечено, что NASA работает со SpaceX над космическим кораблем следующего поколения SpaceX Starship, который, как надеется генеральный директор Илон Маск (Elon Musk), однажды доставит людей на Марс. Но сначала NASA должно запустить астронавтов на совершенно новом космическом корабле впервые с 1981 года.



