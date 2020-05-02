NASA и SpaceX совершат свой первый исторический полет в разгар пандемии

NASA и SpaceX совершат свой первый исторический полет в разгар пандемии

Директор NASA Джим Бриденстайн (Jim Bridenstine) в пятницу во время конференции заявил журналистам, что запланированный на 27 мая первый в истории запуск астронавтов на Международную космическую станцию на борту космического корабля SpaceX является приоритетным для американского космического агентства.

Само по себе такое заявление от главы NASA вполне обыденно, но оно имело особое значение во время первой из трех пятничных пресс-конференций агентства, собственно из-за обстановки, в которой выступал Бриденстайн. Руководитель присоединился к телеконференции из своего дома в Талсе, штат Оклахома, а не из штаб-квартиры NASA. Причина очевидна —пандемия коронавируса, из-за которой многие американцы работают дома.

Большая часть повседневной жизни по всей Америке в настоящее время недоступна из-за COVID-19. Но и SpaceX, и NASA говорят, что они нацелены на то, чтобы отправить людей на орбиту со своей родной американской земли впервые с момента завершения программы Space Shuttle в 2011 году.

Миссия, получившая название Demo-2 (или DM2), предполагает запуск астронавтов NASA Дуга Херли (Doug Hurley) и Боба Бенкена (Bob Behnken) на космическом корабле многоразового использования Crew Dragon в составе ракеты-носителя Falcon 9 со стартовой позиции на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Космонавты отправятся на МКС, где присоединятся к экипажу на некоторое время, прежде чем отправиться на борту Crew Dragon обратно на Землю для завершения демонстрации миссии.

«Луна — это испытательный полигон для пункта назначения, а сам пункт назначения — это конечно же, Марс» — заявил Бриденстайн. Также отмечено, что NASA работает со SpaceX над космическим кораблем следующего поколения SpaceX Starship, который, как надеется генеральный директор Илон Маск (Elon Musk), однажды доставит людей на Марс. Но сначала NASA должно запустить астронавтов на совершенно новом космическом корабле впервые с 1981 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Чешские разработчики создадут дрон для поиска источников радиацииЧешские разработчики создадут дрон для поиска источников радиации
Последняя утечка DJI Mavic Air 2: качественные пресс-фотографии контроллера и сенсор IMX586Последняя утечка DJI Mavic Air 2: качественные пресс-фотографии контроллера и сенсор IMX586
Разработанный Dyson аппарат ИВЛ CoVent оказался ненужным в ВеликобританииРазработанный Dyson аппарат ИВЛ CoVent оказался ненужным в Великобритании
Раскрыта тайна сверхбыстрого вращения атмосферы ВенерыРаскрыта тайна сверхбыстрого вращения атмосферы Венеры
Мозговой имплант вернул парализованному человеку осязаниеМозговой имплант вернул парализованному человеку осязание
Блок рекламы


Похожие новости
NASA раскрыло подробности об аппарате Lunar Flashlight для поиска льда на ЛунеNASA раскрыло подробности об аппарате Lunar Flashlight для поиска льда на Луне
SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для глобального интернетаSpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для глобального интернета
Ракета SpaceX доставит на МКС двух американских астронавтовРакета SpaceX доставит на МКС двух американских астронавтов
Обнаруженная NASA экзопланета Kepler-1649c очень похожа на ЗемлюОбнаруженная NASA экзопланета Kepler-1649c очень похожа на Землю
Ученые и медики опровергли целебные свойства “Протефлазида” в борьбе с коронавирусом - СМИУченые и медики опровергли целебные свойства “Протефлазида” в борьбе с коронавирусом - СМИ
NASA установит самый большой в мире радиотелескоп в лунном кратереNASA установит самый большой в мире радиотелескоп в лунном кратере
NASA провело заключительную проверку лопастей марсианского дронаNASA провело заключительную проверку лопастей марсианского дрона
NASA займётся борьбой с коронавирусомNASA займётся борьбой с коронавирусом
SpaceX получила контракт NASA на доставку грузов для окололунной орбитальной станции GatewaySpaceX получила контракт NASA на доставку грузов для окололунной орбитальной станции Gateway
SpaceX не удалось протестировать парашюты Crew Dragon из-за проблем с макетомSpaceX не удалось протестировать парашюты Crew Dragon из-за проблем с макетом
Последние новости
Подгружаем последние новости