В Китае начали прокладывать самый длинный в мире сверхпроводящий кабель

Шанхайская государственная электросеть начала прокладку самого длинного в мире сверхпроводящего кабеля. Это будет как демонстрационный, так и коммерческий проект. Свойство сверхпроводимости рассматривается энергетиками как перспективный путь для эффективного обеспечения растущих потребностей в электроэнергии в мегаполисах.

Завершение прокладки сверхпроводящего кабеля и создание сопутствующей инфраструктуры ожидается к концу этого года. Длина кабеля составит 1,2 км. Он будет проложен между двумя подстанциями. Проект предусматривает передачу тока силой 2000 А с напряжением 35 кВ. Сопротивление току в кабеле будет отсутствовать или быть близким к нулевому значению. Без этого свойства обеспечить настолько выдающиеся характеристики линии передачи было бы крайне дорого и сложно.

Отдельной причиной для гордости китайцев стало то, что сверхпроводящий кабель для проекта разработан и выпускается в Китае. Он представляет собой пакет из 20 или 30 жил толщиной всего 0,4 мм. Проект опирается на так называемое явление высокотемпературной сверхпроводимости, когда для достижения эффекта нулевого сопротивления носитель тока нужно охлаждать не до температуры близкой к абсолютному нулю (–273 °C), а всего лишь до –196 °C. Последнее означает, что для достижения сверхпроводимости кабель можно охлаждать жидким азотом, а это сравнительно просто и недорого.

Будущая сверхпроводимая линия электропередачи поступит в коммерческую эксплуатацию. Это позволит на практике оценить все плюсы и минусы подобной передачи энергии на сравнительно большие расстояния. Полученный опыт поможет приблизить массовое внедрение в городскую среду сверхпроводящих линий электропередачи.



