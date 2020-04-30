NASA раскрыло подробности об аппарате Lunar Flashlight для поиска льда на Луне

Космическое агентство NASA рассказало о космическом аппарате Lunar Flashlight, который в 2021 году займётся поисками льда на Луне. При помощи встроенного лазера он попытается обнаружить залежи льда в глубоких ударных кратерах, куда не проникает солнечный свет. Если ему удастся их найти, будущие колонисты земного спутника смогут растапливать их и получать пригодную для питья и использования в космическом оборудовании воду.

По данным IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, аппарат Lunar Flashlight представляет собой небольшой спутник в виде коробки (кубсат) с размерами 12?24?36 сантиметров и весом 14 килограмм. Он оснащён четырьмя лазерами, которые будут направляться на лунный грунт и искать поверхности с высокой отражающей способностью. Сам по себе лунный грунт не отражает свет, поэтому любые отражающие поверхности будут приниматься за застывшую воду.

По словам сотрудницы NASA Барбары Коэн, Солнце движется вокруг некоторых кратеров, но фактически никогда не светит в них. Поскольку эти кратеры холодные, в них могут храниться замороженные запасы воды, попавшие на спутник вместе с астероидами и другими космическими объектами. Эти ледники никогда не получают достаточно энергии, чтобы испариться, то есть, они могут находиться в «холодной ловушке» и накапливаются там в течение миллиардов лет.

Конструкция кубсата Lunar Flashlight

Отправка аппарата Lunar Flashlight на орбиту Луны произойдёт в апреле 2021 года, в рамках первого этапа программы «Артемида» по возвращению людей на земной спутник. Компактный спутник станет полезной нагрузкой испытанной в 2018 году сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System. Он выведет его на расстояние 36 тысяч километров от Земли, после чего сотрудники NASA проведут калибровку оборудования. Путь до Луны займёт полгода, после чего спутник выйдет на гало-орбиту над южным полюсом Луны.

Для питания кубсата будет использовано новое, безопасное топливо без ядовитых веществ и канцерогенов. К сожалению, представители агентства пока не спешат раскрывать его состав. Для связи с Землёй будет использоваться система связи Iris, которая ранее была задействована в рамках миссии Mars Cube One. Как только аппарат завершит свою работу, он самоуничтожится, врезавшись в поверхность Луны около южного полюса.

Найдя на Луне источники замороженной воды, NASA хочет снизить стоимость космических миссий. Во время постройки лунных баз агентству не придётся транспортировать воду с Земли. Колонисты смогут использовать воду, добытую из глубоких кратеров.



