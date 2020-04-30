В Сахаре нашли большой метеоритный кратер

В Сахаре нашли большой метеоритный кратер

Предварительный спектральный и топографический анализ кратера, получившего временное название «Эль Бахр», показал наличие признаков, характерных для ударных кратеров, и ученые предполагают, что «Эль Бахр» образовался вследствие столкновения планеты с астероидом. Но поскольку абсолютно точно утверждать это только на основе спутниковых снимков нельзя, исследователи из Центра планетарных наук совместно с Университетом Каира уже организуют экспедицию, которая должна будет на месте обследовать кратер и точно установить его происхождение.

Вполне возможно, что в ходе экспедиции удасться также обнаружить куски астероида или хотя бы следы характерных для метеоритных кратеров минералов. По крайней мере, такой результат в 2010 году дало обследование другого, значительно меньшего по диаметру, египетского кратера — «Камил». Тогда ученым удалось извлечь из 45-метровой воронки более 800 килограммов фрагментов железного метеорита, диаметр которого составлял, предположительно 1,3 метра.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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