В Microsoft придумали, как майнить биткоины мозговыми волнами

В Microsoft придумали, как майнить биткоины мозговыми волнами

Компания Microsoft подала заявку на патент на способ майнинга криптовалюты «Криптовалютная система с использованием показателей активности организма» (Cryptocurrency System Using Body Activity Data). Датчик активности мозга, кровеносной системы и других систем, вживленный или прикрепленный на тело, будет передавать данные о мозговых волнах, потоках биологических жидкостей и движениях органов.

По физиологическим показателям в компании будут идентифицировать, чем пользователь занят в настоящий момент времени: сидит в соцсетях, вводит запрос в поисковик, разгребает почту или общается с голосовым помощником. За просмотр рекламы носитель чипа будет получать вознаграждение в виде криптовалюты, в том числе, биткоинов. Так, в Microsoft собираются одновременно помочь бизнесу и простым пользователям Сети улучшить материальное состояние.

Вместо сложных вычислительных задач, решаемых на майнинговых фермах, вычисления будут производиться подспудно в простейших процессах. Пока неизвестно, пойдет ли технология в массы, ведь часто компании патентуют подобные алгоритмы только с целью защиты авторских прав.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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