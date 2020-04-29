К Земле приближается «астероид в маске»

К Земле приближается «астероид в маске»

Астероид, открытый учёными в 1998 году, считается потенциально опасным, поскольку он периодически приближается к земной орбите. В следующий раз это будет завтра, 29 апреля, но он пролетит на безопасном от нас расстоянии — около 6,2 миллиона километров. Астрономам из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико удалось запечатлеть летящее в космосе небесное тело.

«Небольшие топографические особенности, такие как холмы и хребты на одном конце астероида 1998 OR2, интересны для науки. Но поскольку сейчас все наши мысли о COVID-19, кажется, что и 1998 OR2 позаботился о маске», — пошутили астрономы. Эксперты обсерватории отслеживают астероиды, которые приближаются к Земле и используют свои данные для моделирования траекторий потенциально опасных для планеты небесных объектов.

Хотя завтра астероид пролетит на безопасном расстоянии от Земли, в следующий раз, предупреждают учёные, оно сократится, поэтому подобные объекты нужно изучать, чтобы разрабатывать технологии для устранения подобных угроз. «В 2079 году астероид 1998 OR2 окажется в 3,5 раза ближе к Земле, чем в этом году, поэтому важно знать его точную орбиту», — сообщают астрономы.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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