Технический директор Microsoft призвал развивать телемедицину для провинции

Предпринимаемые властями и корпорациями меры по оптимизации инфраструктуры в условиях пандемии преимущественно сосредоточены в мегаполисах, и на периферийных территориях не всегда удачно тиражируются. Проблема характерна даже для США , как считает технический директор Microsoft , который родился и вырос в небольшом городке в Вирджинии.

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Кевин Скотт (Kevin Scott) в своей книге «Перепрограммируя американскую мечту», написанной в соавторстве с Грегом Шоу (Greg Shaw), рассуждает об особенностях развития малых городов Америки. Он сам вырос в небольшом городке в штате Вирджиния, который при численности населения чуть больше 50 тысяч человек жил в основном за счёт малого бизнеса и фермерской деятельности. Технический директор Microsoft с 2003 года принимает участие в разработке систем машинного обучения, и теперь он считает, что искусственный интеллект поможет жителям американской провинции, особенно в условиях пандемии и самоизоляции.

Основная часть примитивного и тяжёлого физического труда будет автоматизирована, как считают авторы книги. Современные инициативы по обеспечению граждан всем необходимым в условиях самоизоляции, по словам Скотта, сосредоточены в крупных городах, но и жителям отдалённых районов предлагаемые меры могут облегчить существование. У Кевина Скотта есть живой пример — его одиноко проживающая 90-летняя бабушка в центральной части Вирджинии пока ещё способна обслуживать себя самостоятельно, но если ситуация изменится к худшему, автоматизированные средства доставки товаров и медикаментов могли бы здорово ей пригодиться.

Другая проблема, характерная для периферийных территорий многих стран — доступ к качественному медицинскому обслуживанию. Здесь на помощь могла бы прийти телемедицина в сочетании с тем же искусственным интеллектом. Специалисты IBM уже продемонстрировали эффективность использования суперкомпьютера Watson для анализа результатов медицинской диагностики и помощи специалистам в определении диагноза. Скотт предлагает использовать биометрию для ранней диагностики проблем со здоровьем у жителей отдалённых населённых пунктов и контроля за распространением заболеваний.

Ещё одна сфера применения систем искусственного интеллекта в провинциальных городах — это оптимизация видеосвязи, с учётом не самой высокой пропускной способности местной сетевой инфраструктуры. Качество звука и видео может динамически подстраиваться с оглядкой на степень загрузки сети, а искусственный интеллект даже может частично компенсировать выпадающие фрагменты видеопотока.

Скотт также не является сторонником прямых денежных компенсаций гражданам со стороны правительства. По его словам, целесообразнее было бы потратить средства на инфраструктурные улучшения, которые сделали бы товары и услуги более дешёвыми. В этом случае даже в условиях кризиса одной и той же суммы гражданам хватило бы на более длительный срок.



