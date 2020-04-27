В США создали первую подробную геологическую карту Луны

В США создали первую подробную геологическую карту Луны

Специалисты из Геологической службы США (USGS) совместно с учёными из NASA и Лунного планетарного института в Техасе создали первую подробную геологическую карту Луны, позволяющую всесторонне рассмотреть нашего ближайшего соседа. Карта масштаба 1:5 000 000 имеет цветовую кодировку, которая упрощает идентификацию геологических объектов, в том числе кратеров разных типов, равнин и др.

В процессе работы учёные отталкивались от данных, которые были получены с региональных карт эпохи Аполлона, совмещая их с результатами более современных спутниковых исследований. Старые экземпляры карт были перерисованы таким образом, чтобы на них отображались полученные в ходе проведения недавних миссий данные, но при этом сохранились ценные заметки прошлого. Для составления новой карты использовался большой объём информации, в том числе полученной за время реализации программы Lunar Orbiter и японской миссии SELENE.

Представленная геологическая карта Луны является ценной не только для учёных и астронавтов, но также может оказаться полезной для широкой масс. Например, карта может использоваться школьными учителями и преподавателями в высших учебных заведениях. Даже если для учащихся астрономия и геология не являются профильными предметами, подробная карта Луны позволит получить больше знаний о спутнике Земли. Кроме того, в будущем карта может оказаться полезной для более детального изучения геологии разных регионов Луны, а также определения мест, где исследовательскую деятельность могли бы развернуть астронавты.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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