Раскрыта тайна сверхбыстрого вращения атмосферы Венеры

Раскрыта тайна сверхбыстрого вращения атмосферы Венеры

За один день на Венере можно успеть и накачаться к лету, и выучить до продвинутого уровня новый иностранный язык. Вот только спать захочется уже ранним «утром». Планета делает один оборот вокруг своей оси за 243 земных дня. Это самые длинные «сутки» во всей Солнечной системе.

Атмосфера Венеры не такая медлительная. Углекислый газ, азот и сернистые облака мчатся над поверхностью планеты со скоростью около 350?400 километров в час и делают один оборот в 60 раз быстрее своей хозяйки: за 96 часов. Причину такой торопливости нашли ученые из Университета Хоккайдо в Японии. Результаты исследования опубликованы в журнале Scince.

Ответ на загадку подсказали наблюдения космического зонда Акацуки, который летал по орбите Венеры с 2015 года. Детекторы ультрафиолетового излучения регистрировали потоки вещества в атмосфере на высоте около 70 километров, а инфракрасные датчики тепла фиксировали распределение температуры в тех же слоях.

В быстром вращении атмосферы оказался повинен температурный градиент, а не мощные атмосферные вихри, как ученые предполагали ранее. Поток тепла из экваториальных зон, нагреваемых Солнцем в течение длинного венерианского «дня», устремляется в темную часть планеты и увлекает за собой атмосферный газ.

В дикую скорость вращения вносят вклад и вертикальные меридианные потоки тепла. Тепло с экватора распространяется к полюсам, а оттуда возвращаются холодные течения. По закону расположения форточки квартире, холодные массы движутся снизу, а нагретые — вверху: потоки друг другу никак не мешают. Препятствуют ускорению атмосферы те самые вихри, которые претендовали на причину супервращения. Им вторят планетарные волны Россби.

Распределение тепловых потоков в атмосфере Венеры

Открытие ученых поможет в исследовании экзопланет вне Солнечной системы. До обнаружения венерианского теплового потока считалось, что на планетах, долгое время обращенных к звезде одной стороной, днем экстремально жарко, а ночью запредельно холодно. Умеренные температуры при этом пророчили сумеречному времени суток. Однако перемешивание тепла по всей поверхности повышает шансы таких планет на оккупацию нашими далекими потомками.

«Наш научный успех был для меня самым большим сюрпризом, — сказал ведущий автор исследования Такеши Хориноути, — В будущем мы планируем выяснить, как долго может поддерживаться супервращение атмосферы Венеры».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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