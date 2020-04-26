Последняя утечка DJI Mavic Air 2: качественные пресс-фотографии контроллера и сенсор IMX586

Сверхкомпактный дрон DJI Mavic Air 2, судя по многочисленным утечкам, принесёт набор очень серьёзных улучшений и способен стать очередным бестселлером на рынке квадрокоптеров. Но сможет ли компания 28 апреля удивить публику, порядком осведомлённую о готовящейся новинке? В Сеть попали пресс-изображения пульта управления.

Фотографиями поделился известный информатор OsitaLV по продукции DJI в своём твиттере . Они в деталях демонстрируют устройство с обеих сторон. Как и сам дрон, контроллер получил новый корпус. Похоже, закрепить на нём планшет не удастся — пульт рассчитан на использование смартфона, что характерно для серии Mavic. При этом держатель переместился наверх, что, несомненно, является крайне положительным изменением: руки не будут перекрывать экран, а положение головы станет выше для более удобного перевода зрения на дрон в воздухе.

Смартфон фиксируется резиновыми лепестками, а само крепление, похоже, подпружинено и не позволит выпасть мобильному устройству. К слову, нет раскладывающихся антенн, которые рекомендовалось держать строго параллельно. Судя по всему, теперь они встроены в верхнюю часть держателя смартфона. Вероятно, это улучшит показатели всенаправленного сигнала.

Как и в пульте предыдущего Mavic Air, в новом контроллере отсутствует экран, в отличие от Mavic 2. Тем не менее, он стал крупнее (и тяжелее — но кольца для шейного ремня нет) и более похож на контроллер серии Phantom. Возможно, это обусловлено более ёмкой батареей и усиленными передатчиками связи.

Откручивающиеся стики отодвинуты выше, на лицевой стороне добавлена кнопка переключения между фотосъёмкой и записью видео, а кнопка спуска затвора разместилась на правом курке — левый отсутствует, его место заняло колесо управления наклоном камеры с 48-Мп матрицей 1/2" Sony IMX586, обладающей вчетверо более широким динамическим диапазоном. К слову, более детальное изображение объектива сообщает печальную подробность: вопреки более ранним слухам, дрон не получит более светосильный объектив с диафрагмой f/2.0 — похоже, она останется прежней: f/2.8

Наконец-то штативный режим стал такой же базовой настройкой полёта, как и спортивный. Теперь с помощью единого переключателя пилоты смогу переходить между тремя моделями поведения и скорости дрона. По бокам от него расположены клавиши возврата к точке взлёта и выключения пульта. Кнопку за левым стиком не видно, но сообщается, что это программируемая клавиша Fn.

Вчера мы писали о работе технологии ActiveTrack 3.0 и сообщили основные характеристики DJI Mavic Air 2.



