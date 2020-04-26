Разработанный Dyson аппарат ИВЛ CoVent оказался ненужным в Великобритании

Британская технологическая компания Dyson, потратившая $25 млн на разработку нового аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), предназначенного для лечения пациентов с COVID-19, сообщила, что он не был востребован правительством Великобритании.

BBC

Новый аппарат ИВЛ CoVent был создан Dyson после получения в прошлом месяце заказа правительства на поставку 10 тыс. штук. Специализирующаяся на выпуске пылесосов компания разработала его с использованием существующих технологий в рекордные сроки — всего за 10 дней. Настенный аппарат обладает компактными размерами и может при необходимости работать от батареи. В настоящее время Dyson ожидает получения одобрения регулятора на его выпуск.

Основатель компании Джеймс Дайсон (James Dyson) сообщил в письме сотрудникам, что в настоящее время в Великобритании используется только четверть из имеющихся в наличии аппаратов ИВЛ. Поэтому, по его словам, правительству нет надобности приобретать столько устройств, сколько было объявлено ранее.

Дайсон отметил, что ему не жалко времени и ресурсов, потраченных на разработку. «К счастью, они не требуются, — отметил он в заявлении. — У меня есть некоторая надежда, что наш аппарат ИВЛ ещё может помочь реагированию в других странах, но это потребует дополнительного времени и исследований».

Аппараты ИВЛ необходимы для лечения тяжелобольных с COVID-19, поражающей лёгкие и вызывающей вирусную пневмонию. Целый ряд компаний, включая GM, Ford и Tesla, запустили их сборку на своих производственных мощностях, поскольку спрос на устройства значительно вырос из-за продолжающейся пандемии.



