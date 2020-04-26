НАСА запретило приближаться к стартовым площадкам

НАСА запретило приближаться к стартовым площадкам

«Мы просим людей следить за запуском из дома», — заявил Джим Бриденстайн. Американцам придется прислушаться к просьбе, так как НАСА и власти Флориды намерены предпринять меры, чтобы не допустить скопления людей возле стартовой площадки.

Напомним, что 27 мая два астронавта НАСА — Даг Херли и Боб Бенкен — отправятся на орбиту на частном космическом корабле SpaceX. Капсула, получившая название Crew Dragon, будет отправлена в космос с помощью ракеты Falcon 9 из Космического центра НАСА имени Кеннеди, расположенного на мысе Канаверал во Флориде.

Таким образом, США перестанет зависеть от РоSSии в деле отправки людей в космос. Стоимость же одного места в предстоящем запуске обошлась НАСА в 81 миллион долларов.

Обычно НАСА выступает за присутствие людей возле стартовых площадок во время запуска ракет в космос. Но на этот раз Бриденстайн распорядился закрыть смотровые площадки. Он также отметил, что власти Флориды будут патрулировать все подъезды к космодрому.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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