Обнаружен второй вид мата-мата

Обнаружен второй вид мата-мата

Эти обитающие в стоячих водах бассейнов Амазонки и Ориноко черепахи обладают очень необычной внешностью, которая обеспечивает им маскировку, делая похожими на камни или замшелые стволы деревьев. Охотятся эти черепахи тоже не вполне обычным способом — своим большим ртом они засасывают оказавшуюся перед ними рыбу вместе с потоком воды.

До сих пор считалось, что род бахромчатых черепах, известных также как мата-мата, монотипен, то есть состоит только из одного одноименного вида.

Но ученые обратили внимание на небольшие различия между амазонскими и оринокскими особями. Генетический анализ подтвердил догадку ученых, и теперь у бахромчатых черепах появился второй вид, обитающий в бассейне Ориноко и получивший название Chelus orinocensis.

Общие предки двух видов жили, предположительно, 13 миллионов лет назад. В это время началось разделение тогда еще единого бассейна Амазонки и Ориноко на две отдельные водные системы. Вслед за водными системами разделились на виды и обитавшие там животные, в том числе и бахромчатые черепахи.

Открытие ученых имеет не только чисто научное значение — оно также поставило вопрос о защите бахромчатых черепах. Раньше, пока вид был один, они не считались находящимися под угрозой исчезновения, но теперь видов стало два, и каждый значительно меньше по числу особей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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