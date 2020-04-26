Антикварную пишущую машинку превратили в музыкальный инстурмент

В свое время портативные пишущие машинки Remington были настоящим произведением искусства. Увы, спустя 90 лет это чудо инженерной мысли найдет себе место лишь в музее или в коллекции у любителя антиквариата. Однако инженер Уильям Сун Петрус нашел машинке новое, весьма оригинальное применение. Он превратил ее в импровизированную драм-машину, которая создает удивительные мелодии всякий раз, как вам вздумается что-нибудь на ней напечатать.

К сожалению, ролик не содержит детальных инструкций того, как самому создать нечто подобное. Однако Петрус поясняет, что когда молоточки наборного механизма вступают в контакт с «живой пластиной» (деталью, которая выглядит как блестящий металлический колокольчик), подключенный Arduino распознает, какая клавиша была нажата, и отправляет MIDI-сигнал на плату. Специальное ПО под названием Ableton, в свою очередь, запускает один из 17 различных звуков, превращая тем самым машинку в гибрид драм-машины и фортепиано.

Как работает означенная «живая пластина» до конца неясно. Может быть молоточки просто замыкают цепь во время удара — судя по количеству проводки, это предположение недалеко от истины:



