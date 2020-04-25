Чешские разработчики создадут дрон для поиска источников радиации

Чешские разработчики создадут дрон для поиска источников радиации

Поиск источников радиоактивного излучения в зонах заражения или в помещениях действующих атомных электростанций ? это последнее из того, чем работникам служб хотелось бы заниматься на этих объектах. Подобную работу можно было бы поручить автономному беспилотнику, если бы таковой получилось создать. Главная сложность в подобной разработке ? придумать сенсор надёжного определения направления ионизированного излучения.

Группа чешских инженеров решила создать воздушный беспилотный аппарат для поиска источников разных видов радиационного излучения. Группа объединила команды из лаборатории Multi-Robot Systems Чешского технического университета в Праге и финско-чешскую компанию ADVACAM ? специалиста по системам визуализации. Команда Multi-Robot Systems будет создавать беспилотную летающую платформу ? дрон, а компания ADVACAM берётся спроектировать бортовой детектор излучения.

Согласно планам, дрон должен будет самостоятельно обнаруживать различные типы радиации в таких местах, как места бедствий, свалки или атомные электростанции. При обнаружении радиационного излучения сверх установленной нормы беспилотник определит направление движения радиоактивных частиц и местоположение их источника.

Система навигации дрона должна помочь ему ориентироваться в помещениях, где сигналы GPS будут глушиться. В этом ему помогут различные датчики и система предотвращения столкновений. Подобная платформа для обнаружения источников радиации, как считают разработчики, окажется, безопаснее, дешевле и «в 100 раз эффективнее», чем работа наземных бригад людей.

Рабочий прототип дрона с детектором радиационного излучения будет подготовлен к нынешней осени. Коммерческий запуск проекта намечен на осень следующего года. Дроны перестают быть игрушками, и это радует.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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