К 2050 году льды Арктики исчезнут окончательно: новое исследование

К 2050 году льды Арктики исчезнут окончательно: новое исследование

В течение миллионов лет в Арктике происходил один и тот же цикл. Зимой пласт морского льда расширялся, поскольку температура воздуха опускалась ниже нуля. А летом часть льда оттаивала, и соленая вода вновь возвращалась в океан. Однако затем наступила эра человека — и все изменилось.

Благодаря тому, что обилие парниковых газов год от года прогревает атмосферу, общий объем льда начал постепенно сокращаться. Однако даже летом Арктика оставалась погребена под толщей льда, который просто не успевал растаять до наступления зимы. Однако этому скоро придет конец.

Результаты недавнего анализа показали, что всего через несколько десятков лет Северный Ледовитый океан будет полностью освобождаться ото льда на летний период. И это — в самом оптимистическом случае, если нам удастся серьезно сократить количество вредных выбросов в атмосферу.

«Подавляющее большинство наших моделей указывает на то, что к 2050 году лед в Арктике будет попросту исчезать, при условии, что выбросы CO2 будут как минимум на 1000 гигатонн меньше, чем в 2019 году», пишут исследователи.

Что это значит для нас с вами? Во?первых, планета после этого начнет прогреваться еще быстрее, поскольку лед больше не будет отражать значительную часть солнечного света обратно в атмосферу. Кроме того, уровень мирового океана на время арктического лета будет возрастать, а местной океанической фауне придется резко адаптироваться к меняющимся условиям. Что в результате случится с экологией данного региона, мы с вами узнаем через пару десятков лет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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