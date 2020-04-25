Найдены 19 астероидов, прилетевших к нам из глубокого космоса

Несколько лет назад астрономы обнаружили в нашей звездной системе странный астероид Оумуамуа, который прилетел к нам из межзвездного пространства. Чуть позже Солнечную систему посетил и другой визитер — комета Борисова. Но куда подевались все остальные?

В космосе много мусора, постоянно дрейфующего от одной галактики к другой. Астрономы уверены, что в ближайшие годы мы обнаружим еще немало подобных пришельцев. Что интересно, целое скопление межзвездных астероидов уже попало под подозрение ученых — они считают, что эти камни прилетели к нам извне.

Основываясь на странной траектории движения 19 астероидов, исследователи предположили, что они были захвачены звездой, когда Солнцу было всего несколько миллионов лет. Дело в том, что наша звезда скорее всего была частью так называемого «питомника» — скопления звезд, родившихся сравнительно недалеко друг от друга из одного и того же облака пыли и газа. Соответственно, гравитацию друг друга они ощущали куда сильнее, чем сейчас, а значит и обломки крупного космического мусора «кочевали» от звезды к звезде.

Дальнейшее изучение этих обломков породы может помочь нам выявить больше межзвездных «нарушителей», что, в свою очередь, даст возможность узнать куда больше о формировании Солнечной системы, а также других планетных системах.



