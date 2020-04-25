Носимая электроника может питаться от выделяемого человеком пота

Сегодня внимательное отношение к своему здоровью подразумевает ношение фитнес-трекера, но в будущем количество датчиков может увеличиться настолько, что вопрос электропитания этого зоопарка сенсоров выйдет за рамки возможностей аккумуляторов. Решить вопрос с автономным питанием носимой электроники могут технологии сбора энергии из окружающего пространства. Одна из них использует в качестве источника энергии для гаджетов обычный пот человека.

Носимая электроника может питаться от выделяемого человеком пота

Прототип биотопливтного источника питания от пота человека (Caltech)

Исследователи из Калифорнийского технологического института задались вопросом, может ли пот стать «топливом» для источников питания носимой электроники? В ходе экспериментов выяснилось, что это возможно.

Исследователи создали и испытали гибкую оболочку, которая крепится к коже наподобие пластыря и способна обеспечить питанием носимые датчики вплоть до поддержки модулей беспроводной связи по протоколам Bluetooth — а это уже не шутка. Оболочка или плёнка с контактами из углеродных нанотрубок с катализаторами из соединения платины и кобальта содержит также фермент, расщепляющий продукты метаболизма в поте человека.

Лактат или молочная кислота разлагается в слое пластыря с контактами, который имеет строение композитной сетки. В слое происходит смешение молочной кислоты с воздухом и ферментом, что ведёт к образованию воды и пирувата. Получившийся биотопливный элемент уверенно и непрерывно проработал 60 часов. Один квадратный сантиметр элемента (пластыря) может вырабатывать до 35 мВт энергии. Этого достаточно для поддержки работы носимых датчиков, некоторых электронных протезов и для питания человеко-машинного интерфейса. Но всё это в будущем. А пока технологию предстоит развить и довести до коммерческого уровня, на что потребуется немало времени.

Добавим, статья о разработке опубликована в журнале Science Robotics. Она свободна для прочтения.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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