Американцы клонируют отборные антитела к коронавирусу

Американцы клонируют отборные антитела к коронавирусу

По словам вирусолога Пола Беняша, одного из участников исследовательского проекта, уровень антител и их сила заметно варьируется в разных образцах плазмы. «У некоторых людей уровень настолько низок, что их плазма по сути бездейственна», — говорит Беняш. Все это, естественно, снижает эффективность плазмотерапии.

На основе опытов с другими вирусами нью-йоркские ученые установили, что только примерно у 5% переболевших высокий уровень сильных антител в плазме. Этих людей они называют «элитными нейтрализаторами», а их антитетела — «антителами широкого спектра действия» или же bNAb. Именно эти антитела исследователи хотят клонировать и использовать для лечения.

Технология клонирования уже существует — она была разработана в университетской лаборатории молекулярной иммунологии для лечения ВИЧ и сейчас проходит испытания, уже дав первые положительные результаты. Эту же технологию ученые хотят использовать и для лечения COVID-19.

Рокфеллеровский университет уже объявил о сборе плазмы переболевших коронавирусной инфекцией, чтобы получить как можно больше образцов и выявить наиболее сильные антитела. Добровольцам обещают предоставить денежное вознаграждение и бесплатную парковку.

В течение следующего месяца ученые намерены произвести небольшое количество bNAb для первой фазы клинических испытаний. «Плазма выздоровевших — это грубое оружие 19 века. Оно может быть эффективно, но не очень сильно и не вполне надежно. А bNAb — это высокоточные ракеты с ядерной боеголовкой», — говорит руководитель университетской лаборатории Майкл Нюссенцвейг.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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