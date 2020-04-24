Роботы Boston Dynamics помогают врачам бороться с коронавирусом

В четверг компания Boston Dynamics объявила, что забавный четвероногий робот Spot отправится в одну из бостонских клиник и поможет персоналу ухаживать за больными. В настоящее время у компании есть амбициозные планы по расширению и внедрению базы своих роботов во многие сферы здравоохранения, а также предоставление ПО в открытый доступ — чтобы все больницы в мире могли при желании использовать таких электронных помощников.

Фактически, Spot будет помогать выявлять случаи заражения коронавирусом без риска для медперсонала. Уже сейчас мобильный бот оснащен простым, но эффективным креплением для iPad , благодаря которому специалисты могут проводить удаленную диагностику. Кроме того, экраны могут быть задействованы в качестве платформы для онлайн-конференции.

Чем меньше живые люди будут взаимодействовать с переносчиками коронавируса — тем выше шансы, что распространение инфекции удастся значительно замедлить. Обычно даже в базовом осмотре принимает участие до пяти сотрудников, которым приходится взаимодействовать с десятками, а порой и сотнями людей в день. Разумеется, все это лишь повышает риск заразить самих врачей — и Spot решает эту проблему.

Компания также рассматривает своих роботов как потенциальных дезинфекторов, которые будут обрабатывать и очищать помещения, также не подвергая людей риску заразиться. В китайских больницах часть работ по очистке уже легла на плечи роботов датской компании UVD Robots, и бостонские инженеры не хотят отставать от них. «Даже простая ультрофиолетовая лампа, прикрепленная к спине робота, может весьма эффективно дезинфицировать пространство, будь то больничные палаты или станции метро», пишут представители Boston Dynamics.



