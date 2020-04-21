В Германии ученые выяснили, что загрязненность воздуха может влиять на увеличение смертности от COVID-19

Показатели смертности выше в тех районах, где уровень диоксида азота высок, а воздухообмен - слабый.

В Германии ученые выяснили, что загрязненность воздуха может влиять на увеличение смертности от COVID-19
Архивное фото
Фото: chel.aif.ru

Высокие показатели смертности от коронавируса COVID-19, вероятно, напрямую связаны уровнем диоксида азота в воздухе.

К такому выводу пришел ученый университета имени Мартина Лютера в немецком Галле, передает Deutsche Welle.

Результаты исследования, опубликованные в понедельник, 20 апреля, показывают, что в тех регионах, где ранее фиксировался высокий уровень загрязняющих веществ в воздухе, смертность от COVID-19 оказалась выше.

Израильский ученый Ярон Оген, работающий в Германии, сравнивал спутниковые данные о загрязнении и потоках воздуха с информацией о смертности от новой коронавирусной инфекции в Италии, Франции, Испании и Германии. Выяснилось, что показатели смертности значительны в тех районах, где уровень диоксида азота в воздухе высок, а воздухообмен - слаб.

"Например, Северная Италия, Мадрид или Ухань в Китае окружены горами. Воздух в этих регионах остается более стабильным, а уровень загрязняющих веществ в атмосфере выше", - поясняет Оген.

Ученый полагает, что длительное загрязнение воздуха в указанных регионах, могло привести к ухудшению общего состояния здоровья людей, сделав их особенно восприимчивыми к коронавирусу.

Он добавил, что, попадая в воздух, диоксид азота повреждает дыхательные пути человека. Это способствует многочисленным респираторным заболеваниям, а также болезням сердечно-сосудистой системы, вызывая изменения состава крови, в частности уменьшая содержание в ней гемоглобина.

Напомним, с понедельника Германия начала смягчать карантинные ограничения. Следующее обсуждение постепенного снятия карантина в стране намечено на 30 апреля.

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