Обнаружена очень странная пара черных дыр

Обнаружена очень странная пара черных дыр

Рябь в пространстве-времени, вызванная двумя далекими сливающимися черными дырами, говорит о том, что одна из дыр была намного больше другой. Это первая подобная пара черных дыр, обнаруженная обсерваториями LIGO и Virgo, которые ищут гравитационные волны, излучаемые при слиянии черных дыр. Данное слияние, обнаруженное 12 апреля 2019 года, произошло на расстоянии около 2,5 миллиардов световых лет от Земли.

Во всех предыдущих наблюдениях сливались черные дыры одинакового размера. Но в данном случае черная дыра большего размера имела массу примерно в 30 раз превышающую массу Солнца, а меньшая — в восемь. До этого ученые не знали, существуют ли в космосе подобные формирования или насколько они редки.

В данной симуляции две черные дыры вращаются, испуская гравитационные волны: синие обозначают слабое гравитационное излучение, красные — сильные. Диаграмма внизу показывает изменение частоты. В финале две черные дыры сливаются в одну.

Исследователи также проверили, сохраняется ли теория гравитации Эйнштейна при вновь обнаруженном слиянии черных дыр. Сюрприз: Эйнштейн снова оказался прав!


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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