Apple поделилась подробностями об изготовлении лицевого щитка для защиты от коронавируса

Apple поделилась подробностями об изготовлении лицевого щитка для защиты от коронавируса

Несколько недель назад генеральный директор Apple Тим Кук продемонстрировал защитные лицевые щитки, которые компания начала выпускать в рамках помощи медицинским работникам в разгар пандемии COVID-19. Теперь Apple поделилась с пользователями документацией, детализирующей особенности процесса их изготовления.

В документации в дополнение к чертежам конструкции указаны применяемые материалы. Компания рекомендует использовать для изготовления головного крепления и защитного экрана лицевого щитка пластик ПЭТ или ПЭТГ вместо поликарбоната, отличающегося большой хрупкостью. Для ремешка рекомендуется использовать силикон, не содержащий латекса.

Apple поделилась подробностями об изготовлении лицевого щитка для защиты от коронавируса

Также упоминаются в подробных файлах спецификаций методы изготовления, применяемые для крупномасштабного производства, включая резку лазером, водоструйную обработку и вырубную штамповку, с указанием точных размеров каждой детали.

Apple поделилась подробностями об изготовлении лицевого щитка для защиты от коронавируса

Apple подчеркнула, что документация предназначена только для экспертов и что производство «должно осуществляться только специалистами в заводских условиях».

Для получения дополнительной помощи Apple в создании этих лицевых щитков компаниям рекомендовано обратиться по электронному адресу faceshieldmake@apple.com.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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