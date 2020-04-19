Apple поделилась подробностями об изготовлении лицевого щитка для защиты от коронавируса

Несколько недель назад генеральный директор Apple Тим Кук продемонстрировал защитные лицевые щитки, которые компания начала выпускать в рамках помощи медицинским работникам в разгар пандемии COVID-19. Теперь Apple поделилась с пользователями документацией, детализирующей особенности процесса их изготовления.

В документации в дополнение к чертежам конструкции указаны применяемые материалы. Компания рекомендует использовать для изготовления головного крепления и защитного экрана лицевого щитка пластик ПЭТ или ПЭТГ вместо поликарбоната, отличающегося большой хрупкостью. Для ремешка рекомендуется использовать силикон, не содержащий латекса.

Также упоминаются в подробных файлах спецификаций методы изготовления, применяемые для крупномасштабного производства, включая резку лазером, водоструйную обработку и вырубную штамповку, с указанием точных размеров каждой детали.

Apple подчеркнула, что документация предназначена только для экспертов и что производство «должно осуществляться только специалистами в заводских условиях».

Для получения дополнительной помощи Apple в создании этих лицевых щитков компаниям рекомендовано обратиться по электронному адресу faceshieldmake@apple.com.



