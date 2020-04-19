Ракета SpaceX доставит на МКС двух американских астронавтов

Это станет первым запуском ракеты с экипажем на борту с территории США за последние девять лет.

Ракета SpaceX доставит на МКС двух американских астронавтов

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о том, что ракета SpaceX доставит двух американских астронавтов на Международную космическую станцию 27 мая.

Это станет первым запуском ракеты с экипажем на борту с территории США за последние девять лет, пишет Голос Америки.

"27 мая НАСА вновь отправит американских астронавтов на американской ракете с американской земли", - написал в твиттере глава NASA Джим Брайденстайн.

Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Хэрли отправятся на МКС на борту ракеты SpaceX Crew Dragon.

Запуск произойдет 27 мая в 9:32 по киевскому времени с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Напомним, начиная с июля 2011 года Соединенные Штаты отправляли своих астронавтов на МКС с помощью роSSийских ракет «Союз».

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